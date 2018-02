Senator PiS Waldemar Bonkowski popełnił przestępstwo? Nowoczesna składa zawiadomienie do prokuratury

Kamila Gasiuk-Pihowicz poinformowała o złożeniu przez Nowoczesną zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 256 kodeksu karnego w związku z opublikowaniem przez senatora PiS Waldemara Bonkowskigo antysemickich treści na Facebooku. Senator Bonkowski umieścił na swoim profilu na Facebooku grafikę, na której widnieje podpis "Polish Canadians in North-Western Ontario". W grafice zaprezentowano tzw. „słownik żydowski” . Przedstawiono tam rzekome definicje różnych terminów, w tym: terminu "antysemita", który został zdefiniowany jako „człowiek, który ma czelność bronić swoich praw przed arogancją i pazernością Żydów” ; „antysemityzm” – „nieuleganie roszczeniom żydowskim” ; „prawda” – „przedstawiana przez Żyda wersja zdarzeń” .

„Kilka dni później polityk udostępnił zamieszczony przez innego użytkownika portalu fragment zainscenizowanego propagandowego filmu z 1942 roku, który nagrano w getcie warszawskim. Na wyprodukowanym przez służby propagandowe III Rzeszy filmie widać, jak zmuszeni przez okupanta policjanci żydowscy stosowali przemoc wobec innych mieszkańców getta” – czytamy we wniosku Nowoczesnej. W dokumencie podkreślono, że „jest wysoce prawdopodobne, iż polityk PiS dopuścił się przestępstwa polegającego na nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych” .

Senator zawieszony

W czwartek 22 lutego Waldemar Bonkowski został zawieszony w prawach członka PiS i klubu parlamentarnego PiS. Rzecznik partii poinformował, że zadecydował o tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Nie podał przyczyny, jednak można z dużą pewnością wnioskować, iż chodziło o aktywność senatora w mediach społecznościowych. Na swoim koncie na Facebooku zamieszczał on różnego rodzaju treści, które delikatnie mówiąc nie pasowały do godności sprawowanej przez niego funkcji.

Na ostatnim filmie podanym dalej przez senatora Bonkowskiego widzimy sceny z getta. Na niektórych ujęciach żydowska służba porządkowa kopniakami i ciosami pałek pogania swoich pobratymców. Z tymi przykrymi zdarzeniami kontrastuje wesoła muzyka klezmerska. Cały materiał filmowy pochodzi z archiwalnych nazistowskich materiałów propagandowych, co wytknęli Bonkowskiemu internauci. Do godziny 20:00 w czwartek 22 lutego senator nie usunął kontrowersyjnego filmu.

Tłumaczenie Bonkowskiego

W rozmowie z Onetem senator odpowiadał na pytania dotyczące filmu. Przyznał, że nie weryfikował źródeł, z których pochodzą nagrania. – Jest to w internecie powielane, więc nie muszę sprawdzać. Nawet gdyby była to fikcja, to przecież wiadomo, że była żydowska policja w gettach, która strasznie traktowała Żydów – mówił.

