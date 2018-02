Poważne utrudnienia dla podróżujących koleją. Potrwają cały miesiąc

Utrudnienia wiążą się z budową tunelu drogowego. Z tego powodu zamknięty zostanie od jutra przejazd kolejowy w Otwocku i przemieszczające się tam pociągi będą poruszać się po jednym torze. Część pociągów od rana będzie kończyć swoją trasę już na stacjach Falenica i Świder. Dalej będzie można jechać zastępczymi autobusami, co zdaniem pasażerów, wydłuży podróż w kierunku centrum Warszawy.

– Na którą dojadę do pracy, to nie wiem. Duże zamieszanie, wszyscy się denerwują – powiedział RMF FM jeden z rozmówców. Remont oraz związane z nim utrudnienia potrwają do 25 marca.

