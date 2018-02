Obietnica Antoniego Macierewicza nie zostanie zrealizowana? „MON nie prowadzi w tej sprawie żadnych prac”

Kiedy Antoni Macierewicz stał na czele Ministerstwa Obrony zapowiadała utworzenie specjalnego sanktuarium na Łysej Górze w pobliżu klasztoru Świętego Krzyża w Górach Świętokrzyskich, gdzie miały się odbywać ważne uroczystości wojskowe. – To miejsce, w którym żołnierz polski w najpełniejszy sposób może wyrazić swoje posłannictwo, swój obowiązek i swoje przesłanie dla ojczyzny. Będę robił wszystko co możliwe, by obecność wojska była tutaj trwała – zapowiadał we wrześniu ubiegłego roku polityk PiS.

Okazuje się jednak, że obietnica Antoniego Macierewicza nie zostanie zrealizowana. Jak podaje radio RMF FM, obecnie MON nie prowadzi żadnych prac nad utworzeniem specjalnej świątyni dla wojska. Według reportera rozgłośni polityk PiS nie podjął w tej sprawie żadnych kroków. – Ministerstwo Obrony Narodowej nie posiada dokumentów związanych z utworzeniem Sanktuarium Wojska Polskiego na górze Święty Krzyż – stwierdzili przedstawiciele resortu obrony w rozmowie z RMF FM.

