RMF FM: Minister sportu i jego zastępca zostaną przesłuchani

Nieoficjalnie wiadomo, że przedmiotem zainteresowania prokuratury mogą być kwestie nadzoru nad Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznych i przyznania jej przez MSiT kolejnych pieniędzy. Wezwania na przesłuchanie mieli też dostać szefowie Departamentu Sportu dla Wszystkich i działu prawnego. Wszyscy zostali wezwani jako świadkowie.

Przesłuchania w połowie marca?

Reporterzy RMF FM ustalili, że do przesłuchań miało dojść w ciągu kilku najbliższych dni, ale wszyscy wezwani poprosili o przełożenie terminu i miejsca składania zeznań. Wolą, by przesłuchania odbyły się w Warszawie, a nie w Gdańsku. Do przesłuchań może dojść dopiero w drugiej połowie marca.

Rzecznik prasowy MSiT Anna Ulman, w odpowiedzi na pytania RMF FM poinformowała, że w związku ze złożonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie działalności Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. Podkreśliła, że zeznania w charakterze świadków złożą m.in. ministrowie MSiT, którzy złożyli zawiadomienie do prokuratury.

