Waloryzacja rent i emerytur. Jakie podwyżki od marca?

„Wskaźnik waloryzacji w tym roku jest zdecydowanie wyższy od poprzednich lat – w 2016 r. było to zaledwie 0,24 proc., w 2017 – 0,4 proc. a od 1 marca 2018 r. świadczenia wzrosną aż o 2,98 proc”. – czytamy w komunikacie.

Najniższa emerytura wzrośnie o 29,8 zł – z 1000 zł do 1029,8 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł (do 2324,92 zł z 2257,64 zł), podano także. Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47,84 zł (do 1653,06 zł z 1605,22 zł), a przeciętna renta rodzinna z FUS – o ok. 57,05 zł (do 1971,51 zł z 1914,46 zł), wskazano również.

Wyrównanie dla rencistów

„Od marca br. renciści z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, którym przyznano emeryturę z urzędu, otrzymają wyrównanie za miesiące, w których nie przysługiwało im prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł. Osoby, które w ten sposób uzyskały emeryturę, mimo tego, że nie miały wypracowanych uprawnień stażowych do takiego świadczenia na poziomie minimalnym będą otrzymywały świadczenia w tej wysokości. Świadczenia dla nich będą przyznane wraz z rocznym wyrównaniem – od 1 marca 2017 do 1 marca 2018. Grupa ta liczy ok. 105 tys. osób. Koszt tego podwyższenia wynosi ok. 120 mln zł” – podał resort.