PO rekomenduje europosłom niepopieranie Krasnodębskiego. Co z głosowaniem w sprawie art. 7?

Dziś w Parlamencie Europejskim odbędą się dwa ważne z polskiego punktu widzenia głosowania – nad wnioskiem Komisji Europejskiej o uruchomieniu procedury z art. 7 za naruszenie praworządności przez polskie władze oraz nad powołaniem Zdzisława Krasnodębskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Europoseł PiS ma szansę zastąpić na tym miejscu Ryszarda Czarneckiego, który został odwołany w związku z jego wypowiedzią na temat eurodeputowanej PO, Róży Thun.

O rekomendacjach Platformy Obywatelskiej dla jej przedstawicieli w europarlamencie mówił podczas konferencji prasowej rzecznik partii Jan Grabiec. Jak przekazał, PO rekomenduje niepopieranie Krasnodębskiego. – W miejsce skompromitowanego Czarneckiego PiS proponuje kandydaturę Krasnodębskiego, który wzywał do referendum ws. wyjścia Polski z UE, ordynarnie atakował przewodniczącego Tuska wzywając go do zmiany obywatelstwa. To są zachowania niegodne, które szkodzą Polsce – wyjaśniał Grabiec.

Co z art. 7?

Szerzej Grabiec wypowiedział się na temat głosowania nad uruchomieniem art. 7 TUE wobec Polski. – Skutki złej polityki polskich władz mogą dotknąć polskich rolników, samorządowców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe – tych wszystkich Polaków, którzy korzystają z funduszy europejskich – stwierdził. – Dziś rozmowy dotyczą środków unijnych na lata 2021-2027. Całe pokolenie Polaków może korzystać ze środków europejskich i nie powinno być karane za złą politykę rządu PiS – dodał.

Ze słów Grabca wynika, że niezależnie od tego, że PO nie akceptuje naruszania zasad praworządności przez rząd PiS, to rekomenduje europosłom nieuczestniczenie w głosowaniu dotyczącym art. 7 i Polski. – Jeśli chodzi o precedensową procedurę uruchomienia art. 7 uznajemy, że władze w Polsce naruszają praworządność, naruszają zasadę demokratycznego państwa prawa – mówimy o tym od 2 lat – od zamachu na TK do zamachu na niezależne sądownictwo. To są fakty – wskazał Grabiec. – Po rozmowach z Europejską Partią Ludową uzgodniliśmy, że europosłowie będący jej członkami mają prawo nie uczestniczyć w głosowaniach dotyczących ich własnego kraju – taka reguła obowiązuje w Radzie Europejskiej. Władze PO rekomendują to naszym europosłom – dodał.