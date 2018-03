Turyści podziwiają „cud natury” na Podkarpaciu. Niektórzy go nie szanują

Zdjęcia zamarzniętych wodospadów w Rudawce Rymanowskiej na Podkarpaciu, opublikowano na Facebooku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Utrzymujący się od kilku dni mróz sprawił, że dolina Wisłoka w Rudawce Rymanowskiej przyciąga setki turystów. Lodospady, które tam powstały robią niesamowite wrażenie. Nagrania z tego niezwykłego miejsca udostępniono na profilu „Podkarpackie” na Facebooku.

Niestety, jak się okazuje, nie wszyscy potrafią uszanować wyjątkowy „cud natury”, na co zwróciła uwagę jedna z internautek. „Strasznie dużo ludzi ale zachowania... Zwróciłam uwagę dziewczynce lat 12 która tłukła »sopel« bo chciała na pamiątkę, a jej matka na to - że to przecież dziecko, nic złego nie robi a ja jestem dziwna.”.. – napisała na Facebooku. „To takie dziwne, że należy uczyć, że na niektóre rzeczy można tylko patrzeć, a nie zabierać je na pamiątkę, niszcząc przy okazji coś co jest piękne, ale tylko tam gdzie się znajduje?” – dodała.

Czytaj także:

IMGW ostrzega. Intensywny śnieg oraz marznący deszcz w kilku województwach