Brudziński: Niech Nergal do tego penisa przyklei gwiazdę Dawida, jak taki kozak

Prowokacja wokalisty zespołu Behemoth poruszyła wielu internautów. Emocjonalnie na bulwersujące nagranie z wykorzystaniem figury Jezusa Chrystusa zareagował m.in. jeden z najważniejszych polityków w PiS, Joachim Brudziński. „Zachowanie Nergala (niech przyklei gwiazdę Dawida albo wizerunek Mahometa jak taki „kozak”) jest takie, jakie całe te nasze żałosne lewackie „elyty”. Pluć na chrześcijańskie symbole mogą bezkarnie bo sądy i ks.Boniecki z Bp Pieronkiem zawsze wezmą ich w obronę. Do czasu!” – napisał na Twitterze w piątek 9 marca wicemarszałek Sejmu.

Dzień Kobiet u Nergala

Adam „Nergal” Darski postanowił zwrócić na siebie uwagę nagraniem z okazji Dnia Kobiet. Na Facebooku zamieścił filmik, w którym śpiewa piosenkę, wymachując przy tym... penisem, do którego przytwierdzony jest Jezus Chrystus. Post artysty zyskał sporą popularność – polubiło go ponad 5 tys. użytkowników. To jednak nic w porównaniu z tym, co dzieje się w komentarzach pod wpisem Nergala. Publikacja nie umknęła uwadze posłowi PiS Dominikowi Tarczyńskiemu, który postanowił zareagować bardzo zdecydowanie. Polityk poinformował, że złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.