Lech Wałęsa zwraca się ze szczególnym apelem do PSL. O co chodzi?

„Zwracam się ze szczególna prośbą do działaczy PSL.Zawsze byłem z Wami i wspierałem Wasze działania. Dziś proszę o Was o pójście do Wyborów razem z wszystkimi innymi przeciw PiS.Tego wymaga interes naszej Ojczyzny” – napisał na Twitterze Lech Wałęsa. Jego słowa mianem „ważnego apelu” określił przewodniczący klubu parlamentarnego PO Sławomir Neumann.

PO i Nowoczesna razem do sejmików wojewódzkich

Przypomnijmy, że w mijającym tygodniu Katarzyna Lubnauer i Grzegorz Schetyna podpisali porozumienie w sprawie wystawienia wspólnej listy na wybory samorządowe. Kandydaci Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej wystartują w wyborach na poziomie sejmików wojewódzkich.

Schetyna podkreślił, że jest to „krok w kierunku zbudowania dużej alternatywy dla PiS”. Szef PO dodał, że podpisanie listu intencyjnego to także „krok w kierunku zbudowania dużej koalicji oraz dania Polakom nadziei na pokonanie PiS”. Schetyna stwierdził, że tym samym oba ugrupowania pokazują, że wyciągają wnioski z dwóch lat działania w opozycji.