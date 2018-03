Bójka w centrum Wrocławia. Jednym z poszkodowanych jest obywatel Indii

Do zdarzenia doszło na wrocławskim rynku w pobliżu słynnej fontanny w nocy z soboty na niedzielę 11 marca. Z informacji Łukasza Dutkowiaka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wynika, że w bójce brało udział pięć osób. Śledczy próbują obecnie ustalić, jak dokładnie wyglądało całe zajście oraz zbadać motywy sprawców. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy był to atak na tle rasistowskim. Wśród poszkodowanych są Polak, który ma wybity bark oraz obywatel Indii. Internauta na portalu Wykop.pl twierdzi,że jego kolega został pobity na wrocławskim rynku za to, że jest z Indii.

W związku ze sprawą policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 18 oraz 19 lat, którzy pochodzą z Wielkopolski. Obaj byli pod wpływem alkoholu, dlatego na razie nie jest możliwe ich przesłuchanie. – To byli agresorzy całego tego wydarzenia – tłumaczy Łukasz Dutkowiak. Do przesłuchania obu nastolatków dojdzie prawdopodobnie jutro. Policjanci będą również analizować zapis miejskiego monitoringu.