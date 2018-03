Grób gen Jaruzelskiego zostanie przeniesiony z Powązek Wojskowych?

– Kiedy będzie takie postanowienie, że mam to zmienić, to nie będę walczyć – powiedziała w rozmowie z Radiem Zet Monika Jaruzelska pytana o to, czy zmieni napis na grobie ojca po wejściu ustawy degradacyjnej w życie. – Nie wiem jeszcze, jaki napis dam, czy będzie to dowódca zwiadu konnego, bohater II wojny światowej, prezydent czy też zostawię generał, tylko zdegradowany przez rząd PiS w 2018 roku. Mówię to trochę sarkastycznie, bo nie będę bawiła się grobem ojca – dodała córka generała.

„Dobrze, że porządkujemy sferę aksjologiczną w naszym życiu publicznym”

Wojciech Jaruzelski jest pochowany na Powązkach Wojskowych. Kilka dni temu poseł Stanisław Pięta z PiS powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że „nagrobki powinny zostać objęte osobnym aktem prawnym, na podstawie którego wszyscy komunistyczni kolaboranci powinni być przeniesieni z cmentarzy, które dzisiaj są narodowymi nekropoliami”. – Stosowany przez obecnie rządzących danse macabre z trumnami w tle jest w różnych tematach politycznych wykorzystywany. To byłby niezły spektakl: wyrzucanie Jaruzelskiego z grobu – stwierdziła Monika Jaruzelska.

– Nie wiem, czy takie plany są, natomiast dobrze, że porządkujemy sferę aksjologiczną w naszym życiu publicznym, że wyraźnie, gdzie jest dobro, gdzie jest zło w naszej historii, i że ustawa degradacyjna spowoduje, że epolety znikną, takie ważne jak stanowiska generalskie, z ramion osób, które na to nie zasługują, bo nie służyły Polsce, Wojsku Polskiemu, tylko służyły Moskwie – powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin dodając, że wśród swoich kolegów i koleżanek nigdy nie zauważył rozmów na temat przeniesienia grobu.

Ustawa degradacyjna



Przygotowany przez MON projekt noweli przewiduje możliwość pozbawiania stopnia oficerskiego lub podoficerskiego – również pośmiertnie – osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej i żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz w treści tych dokumentów.