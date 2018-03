„Nie igraj z kleszczem”. Jak chronić się przed kleszczowym zapaleniem mózgu

Ta choroba - jak zauważa prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - nie ma tak dobrej „prasy” jak borelioza, o której wiele się mówi, a tymczasem jest od niej groźniejsza. Co gorsza, na kleszczowe zapalenie mózgu nie ma lekarstwa, i jedynym sposobem na ustrzeżenie się go są profilaktyczne szczepienia oraz unikanie sytuacji, w których kleszcze mogą mieć dostęp do naszej skóry.