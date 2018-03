300 tys. złotych łapówki. Biznesmen wpadł na gorącym uczynku

Jak ustalili prowadzący sprawę i operację agenci CBA z Lublina, za te pieniądze miał on doprowadzić do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, należącej do firmy spożywczej w upadłości na atrakcyjnych warunkach i po korzystnej cenie.

Zatrzymany przez CBA mężczyzna powoływał się przy tym na wpływy u gdańskiego syndyka masy upadłości firmy oraz w gdańskim sądzie, który nadzoruje postępowanie upadłościowe.

Agenci CBA przeszukali miejsca zamieszkania zatrzymanego biznesmena oraz kancelarię syndyka w Gdańsku. Zgromadzone materiały i zabezpieczone dokumenty trafią do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.