Paweł Kukiz napisał piosenkę o „biednym” Gowinie. Sami posłuchajcie

– Akurat byłem kilka dni w domu i dostałem takiej weny twórczej, że napisałem całą piosenkę pt. „Biedny jak Gowin”. Nie pamiętam całej, ostatnią zwrotkę tylko pamiętam: „Spacerując po Łazienkach, patrzę na łabędzie – białe skrzydła, długie szyje, tyle mięsa wszędzie. Lecz za cienki lód, a ja nie mam chleba, więc nie zwabię ich. Bieda, bieda, bieda”... – wyrecytował pięknym głosem polityk. Tekst odnosił się oczywiście do głośno komentowanej wypowiedzi ministra Gowina, który twierdził, że pensja ponad 6 tys. złotych nie starczała mu czasem do pierwszego.

Galeria:

#biednygowin - internauci odpowiedzieli na słowa wicepremiera

Jak dowiedzieliśmy się z facebookowego konta Pawła Kukiza, nie jest to jedyna piosenka traktująca o polskich posłach. „Gwoli ścisłości – będąc w domu napisałem kilka tekstów (a nie jeden), do których natchnęła mnie sejmowa atmosfera... O nowoczesnych kobietach, Słońcu Peru, które zaszło gdzieś za chmury, o pani sędzi-bogini i jeszcze parę innych. »Biedny jak Gowin« to naprawdę wzruszająca ballada, która – gwarantuję – skruszy najtwardsze serca”... – poinformował lider Kukiz'15.

Czytaj także:

Memy to nie koniec. O zakazie handlu w niedzielę powstała... piosenka