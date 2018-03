Zmarł Józef Żurek. Był najstarszym Polakiem

O śmierci Józefa Żurka poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku, z którą Żurek był bezpośrednio związany. Mężczyzna, który do momentu swojej śmierci był najstarszym Polakiem, zmarł w wieku 108 lat. Żurek mieszkał we wsi Czarnowo w województwie kujawsko-pomorskim.

Służba w Grudziądzu

Jak napisała toruńska „Gazeta Wyborcza”, Józef Żurek urodził się 31 sierpnia 1909 roku w Gackach w powiecie świeckim. W 1911 roku jego rodzina przeprowadziła się do Czarnowa. Mężczyzna uczył się w gimnazjum w Pelplinie oraz w szkole rolniczej w Kowalewie Pomorskim. Odbył także zasadniczą służbę wojskową w Grudziądzu.

Obóz jeniecki

Przed wybuchem II wojny światowej został powołany do wojska. Jako podoficer walczył nad Bzurą, gdzie trafił do niewoli. Przebywał w obozie dla jeńców w Niemczech, później wysłano go na roboty przymusowe do jednego z gospodarstw rolnych. Po wojnie najpierw przyjechał pierwszym transportem do Solca Kujawskiego, później wrócił do rodzinnego Czarnowa. W 2000 roku został awansowany na podporucznika, a dziewięć lat później na porucznika.

Pogrzeb w czwartek

Pogrzeb Józefa Żurka odbędzie się w kościele w Czarnowie 22 marca o godzinie 12:00.