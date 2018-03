Lekarz ginekolog oskarżony o udzielenie pomocy w przerwaniu ciąży

W toku śledztwa ustalono, że 18-letnia kobieta, która była w ciąży, udała się do poleconego jej przez koleżankę lekarza ginekologa Roberta N., przyjmującego w prywatnej przychodni w Lubinie. Podczas pierwszej wizyty oskarżony lekarz przeprowadził badanie pacjentki, poinformował ją o konieczności zachowania okoliczności wizyty w poufności. Przekazał jej także informację, że jeśli podejmie ostateczną decyzję o usunięciu ciąży, to powinna przyjść do jego gabinetu następnego dnia.

Podczas kolejnej wizyty oskarżony lekarz przekazał kobiecie 4 tabletki, które wyjął z opakowania z szuflady. Poinstruował ją także o ilości, sposobie i czasie dawkowania. Przekazał także pacjentce informację, że po przyjęciu tabletek nastąpi krwawienie i dojdzie do usunięcia ciąży.

Kobieta ostatecznie nie zażyła tabletek przekazanych jej przez lekarza. Jej partner zawiadomił natomiast Policję o praktyce prowadzonej przez lekarza. Kobieta donosiła ciążę i urodziła chłopczyka, który wkrótce skończy 2 lata.

Co zarzucono oskarżonemu

Podczas przeszukania w gabinecie lekarskim oskarżonego ujawniono i zabezpieczono opakowanie po leku, którego działanie o charakterze poronnym potwierdzili powołani przez prokuratora biegli ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prokurator ogłosił Robertowi N. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 152 par. 2 kodeksu karnego. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Robert N. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.