Śledztwo IPN ws. akt TW „Bolek” zostało przedłużone. Trzech nowych świadków

Co najmniej do 30 czerwca przedłużone zostanie śledztwo IPN dotyczące akt TW „Bolka”. Aby móc stwierdzić bez żadnych wątpliwości, czy komunistyczna Służba Bezpieczeństwa podrobiła podpis Lecha Wałęsy znajdujący się w aktach SB, powołano dodatkowych trzech światków. Prokuratorzy z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej nie zdradzili jednak, o jakie osoby dokładnie chodzi.

Skuteczne zażalenie Wałęsy

Dziennikarze Radia ZET ustalili, że chodzi o współpracowników Lecha Wałęsy, z którymi były szef „Solidarności” zetknął się już w latach po rzekomym złożeniu podpisu. O przesłuchaniu nowych świadków IPN zdecydował po interwencji Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wcześniej bowiem prokuratorzy uznali ich za nieistotnych dla sprawy i umorzyli śledztwo. Po zażaleniu Lecha Wałęsy sąd nakazał wznowić postępowanie.

„Prokuratorzy IPN przesłuchają trzech nowych świadków we wznowionym śledztwie ws. podrobienia przez SB podpisu L. Wałęsy pod teczkami TW »Bolka«. To współpracownicy b. prezydenta z lat późniejszych. Wkrótce też wniosek o uzupełniającą opinię z Instytutu Sehna” – dowiadujemy się z tweeta Macieja Bąka, dziennikarza Radia ZET. Oznacza to, że wbrew pierwotnym zapowiedziom sprawy nie zbada nowy zespół biegłych, ale ci sami eksperci, którzy już raz wypowiadali się w sprawie.

