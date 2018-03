Neumann broni Gawłowskiego: Rozprawi się z politycznymi zarzutami. Ma dowody

– Będziemy bronić Stanisława Gawłowskiego i sam Stanisław Gawłowski dzisiaj, jeszcze przed głosowaniem, rozprawi się z tymi politycznymi zarzutami stawianymi przez ludzi związanymi z PiS-em – powiedział Sławomir Neumann w TVN24. Polityk dodał jednak, że „głosy PiS-u mogą przesądzić o tym, że będzie zgoda na areszt dla posła opozycji” .

Szef klubu PO przekonywał, że Gawłowski ma dowody, w przeciwieństwie do prokuratury na to, że cały proces został zmanipulowany. – Gawłowski rozprawi się z politycznymi zarzutami stawianymi przez ludźmi związanymi z PiS-em. Wyjdzie na mównicę i pokaże prawdziwe dno zarzutów, prawdziwe drugie dno całego procesu oczerniania opozycji przez PiS – wymieniał Neumann.

Sejmowa komisja rekomenduje aresztowanie Gawłowskiego

Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych wydała rekomendację dla Sejmu, w której przychyla się do wniosku prokuratury. Chodzi o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego z PO. Podstawą do zatrzymania miałyby być trzy zarzuty korupcyjne, grożące karą do 10 lat pozbawienia wolności oraz zarzut posiadania dokumentów pochodzących ze śledztwa, do oglądania których poseł nie był uprawniony. Gawłowski odpowiada, że zrzekł się immunitetu, więc prokuratura może w każdej chwili postawić mu zarzuty i nie ma potrzeby ścigania go.

Neumann: PiS poszło po kasę

Neumann w TVN24 mówił również o pazerności i chciwości PiS. Jego zdaniem „to ludziom się zwyczajnie nie podoba, dlatego partia Jarosława Kaczyńskiego zaczęła tracić w sondażach” . – Ministrowie Platformy szli do rządu nie po premie i nagrody, tylko dla pracy. Oni poszli po kasę – stwierdził.

Czytaj także:

PiS rozdawał nagrody nie tylko ministrom. Hojne premie dla członków gabinetu politycznego