Piotr Żyła o problemach rodzinnych: Ten okres mam już za sobą

W ostatnim czasie w mediach pojawiało się dużo informacji na temat kryzysu w rodzinie Piotra Żyły. Pisaliśmy o tym, że polski skoczek nie mieszka już z rodziną, a jego żona twierdzi, że odszedł do kochanki. Sprawą interesowali się nie tylko dziennikarze i kibice. Kryzys małżeński w rodzinie Żyły skomentował także Adam Małysz, który jest spokrewniony z Justyną, żoną Piotra.

– Nie chciałbym rozmawiać o swoich prywatnych sprawach. Raz już to podsumowałem. I ten okres mam już za sobą. Nie był to dla mnie łatwy czas. Ale to tematy prywatne, które musimy wyjaśnić z żoną między sobą – mówił w rozmowie z "Super Expressem" Piotr Żyła. Podkreślił jednocześnie, że zaistniała sytuacja nie miała większego wpływu na jego dyspozycję. Zapewnił, że przez cały sezon walczył najlepiej, jak tylko potrafił.

Czytaj także:

Adam Małysz skomentował problemy Piotra Żyły. Jak kryzys małżeński wpłynął na formę skoczka?Czytaj także:

Trwa medialna przepychanka między Piotrem Żyłą i jego żoną. Tym razem chodzi o dzieci