Tych palm nie będzie można poświęcić. Proboszcz: Handlarze w ramach ludzkiej naiwności kręcą biznes

„Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Obrzęd poświęcenia palm na wszystkich Mszach św. Palmy kupione przed bramami kościoła nie przyjmują na siebie wody święconej. Zaopatrujmy się w palmy przed kościołem, a nie u handlarzy, którzy w ramach ludzkiej naiwności kręcą swój biznes” – pisze ksiądz proboszcz.

Informacja, którą zmieścił w sieci jeden z parafian, znalazła się także na stronie internetowej Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w Warszawie.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa jest jednym z najstarszych świąt w historii Kościoła. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. W Polsce Niedziela Palmowa obchodzona jest od średniowiecza. Jest ona zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. Poświęcone palmy wierni według tradycji przechowują przez cały rok. Potem zostają one spalone na popiół, którym posypuje się głowy w Środę Popielcową.