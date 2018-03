Andrzej Duda z wizytą u żołnierzy w Afganistanie. Zobacz najlepsze memy!

Galeria:

Wizyta prezydenta Dudy w Afganistanie oczami internautów

Podczas wizyty w Afganistanie prezydentowi towarzyszyli m.in. szef MON Mariusz Błaszczak oraz Szef Gabinetu Prezydenta minister Krzysztof Szczerski. Prezydent podczas apelu wręczył Krzyże Zasługi z Mieczami oraz medale resortowe. Po południu odbyło się świąteczne spotkanie Dudy z polskimi żołnierzami, którzy pełnią swoją służbę w ramach misji Resolute Support.

„Zwiększymy kontyngent”

W czasie pobytu w bazie wojskowej prezydent i minister obrony rozmawiali z premierem Afganistanu Abdullahem Abdullahem i dowódcą misji Resolute Support gen. Johnem W. Nicholsonem Jr. – Zadeklarowaliśmy, że do końca roku zwiększymy o 50 żołnierzy ten kontyngent – powiedział Duda. – Nasi żołnierze cały czas są tutaj potrzebni i dlatego obiecywaliśmy dzisiaj gen. Nicholsonowi, że nie zamierzamy się wycofywać, bo misja musi trwać dalej aż do skutku, kiedy armia afgańska sama będzie mogła przejąć wszystkie obowiązki – dodał. Prezydent podkreślił także znaczenie misji dla sojuszniczej wiarygodności Polski. – Chodzi nie tylko o to, aby jednostki NATO były w Polsce i abyśmy mieli sojuszniczych żołnierzy na naszym terenie, ale także o to, że my realizujemy misję niesienia pokoju i budowania stabilności w innych regionach – podsumował.

