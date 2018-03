List gończy za zabójczynią. Za informacje wyznaczono nagrodę

Dorota Kaźmierska została skazana za zabójstwo, do którego doszło w nocy z 29 na 30 maja 2008 r. w Bydgoszczy przy ul. Pokładowej. Kobieta trafiła do więzienia, gdzie przebywała do 14 października 2013 r. Wówczas to udzielono jej przerwy w odbywaniu kary 25 lat pozbawienia wolności, po której nie wróciła do zakładu karnego.

W dniu 13.03.2018 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał list gończy za poszukiwaną z informacją, że została wyznaczona nagroda w kwocie 10.000 złotych za przyczynienie się do zatrzymania Doroty Kaźmierskiej.

Sprawę dotyczącą poszukiwań prowadzą policjanci Wydziały Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do zatrzymania poszukiwanej można przekazać policjantom pod nr tel. 997.