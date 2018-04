Kuriozalny wywiad Korwina-Mikke dla prokremlowskiego portalu. Mówił o Skripalu, CIA i Polsce

Po próbie otrucia Siergieja Skripala, rządy 19 państw Unii Europejskiej oraz 6 krajów spoza UE w tym m.in. Stany Zjednoczone, Ukraina i Kanada w geście solidarności z Wielką Brytanią podjęły decyzję o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. Tymczasem Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że za próbą otrucia Skirpala nie stoi Rosja, tylko CIA. Swoimi kontrowersyjnymi tezami polityk podzielił się w wywiadzie z prokremlowskim portalem Sputnik. W rozmowie z warszawskim korespondentem Sputnika Leonidem Siganem Korwin-Mikke stwierdził, że absolutnie nie wierzy w to, że to Rosja mogłaby otruć byłego szpiega, ponieważ nie posunęłaby się do takiego czynu przed Mistrzostwami Świata w piłce nożnej.

„Całkowicie solidaryzuję się z Włodzimierzem Putinem”

Korwin-Mikke dodał, że oskarżanie Rosji jest absurdem, ponieważ Rosjanie to szachiści i na pewno takiej głupoty by nie zrobili. Polityk wyśmiał również to, że w Wielkiej Brytanii użyto broni chemicznej. – Całkowicie solidaryzuję się z Włodzimierzem Putinem, który powiedział: albo macie dowody, albo przeproście. To jest jasne postawienie sprawy. Oskarżenia o użycie broni chemicznej, to jest w ogóle humoreska. To jest śmieszne. Jeżeli bym ja podał Panu kieliszek denaturatu i Pan by się tym zatruł, to też użyłbym broni chemicznej? Niewątpliwie. To jest jakiś absurd – tłumaczył w rozmowie z portalem Sputnik, który jest znany z prokremlowskich sympatii.

Zdaniem byłego europosła za próbą otrucia Skripala stoi Centralna Agencja Wywiadowcza USA. – Ona potrafiła przecież sfałszować dane o broni w Iraku itd. CIA miała interes w tym, żeby nakręcić opinię amerykańską i światową przeciwko Rosji. Są pewne kręgi w USA, bardzo silne i wpływowe, neokonserwatyści, którzy dążą do wojny z Rosją i Chinami. I robią, co mogą, żeby do tej wojny doprowadzić – tłumaczył Korwin-Mikke dodając, że „Rosja jako wróg wykonującej nieprzyjazne gesty Ukrainy jest dla Polski naturalnym sojusznikiem” . – Ja nie mam najmniejszego zamiaru się do Rosji zrażać, ale obecne władze polskie wbrew interesom Polski są zdecydowanie antyrosyjskie pod dyktando amerykańskie – dodał.

Już wcześniej polityk przedstawił na swoim profilu na Facebooku pogląd na sprawę Siergieja Skripala:

Losy agenta

Siergiej Skripal dostał schronienie w Wielkiej Brytanii po „wymianie szpiegowskiej” między USA i Rosją w 2010 roku. W niedzielę 4 marca, policja poinformowała o poważnym incydencie w centrum handlowym w Salisbury w południowej Anglii. Odnaleziono tam mężczyznę i kobietę w ciężkim stanie. Jednym z poszkodowanych był właśnie Skripal. 66-latek i kobieta w wieku około 30 lat trafili do szpitala. Okazało się, że Skripal i jego córka zostali otruci za pomocą broni chemicznej. Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, na konferencji prasowej przyznała, że w ataku na byłego agenta użyto tzw. nowiczoku.O przeprowadzenie próby otrucia dawnego agenta oskarżono Rosję.