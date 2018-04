Gumowa kaczka na cokole. W centrum Legnicy stanął nietypowy pomnik

Do 24 marca w centrum Legnicy znajdował się Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. Tzw. Pomnik Dwóch Iwanów, który przedstawiał dziewczynkę siedzącą na ramionach dwóch żołnierzy został rozebrany przez władze miasta w związku z wejściem w życie tzw. ustawy dekomunizacyjnej.

Sytuację postanowili wykorzystać aktywiści z grupy Aktywna Legnica. „Nawiązując do prowadzonej w naszej ojczyźnie akcji oczyszczania z brudów narodu polskiego oraz wstawania przez niego z kolan, chcemy, by kolana te były czyste. Umieszczając na cokole Kaczkę Myjkę w nieprzypadkowym miejscu, miejscu, w którym przez lata tkwił pomnik, który prowokował i dzielił nas Polaków, chcemy wprowadzić dobrą, czystą zmianę. Pomnik Czystości Narodu to odpowiedni symbol na współczesne czasy, kiedy z Małej Moskwy zrodziła się Wielka Legnica” – napisali na swoim profilu na Facebooku.