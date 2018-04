Holenderskie gminy chcą ograniczyć liczbę Polaków. Ambasada RP reaguje

Lekarze zdiagnozowali tajemniczą chorobę. Medycyna zna tylko 64...

Niezwykle rzadką chorobę Gorhama-Stouta zdiagnozowali lekarze u 44-letniej kobiety. To groźne schorzenie, które w najgorszych przypadkach prowadzi do paraliżu, a nawet śmierci. Medycyna do tej pory zna tylko 64 przypadki tej choroby.