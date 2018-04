Przestrzelił gołębia z łuku. Grożą mu 2 lata więzienia

Pod koniec marca policjanci z Wejherowa w województwie pomorskim otrzymali informację o tym, że ktoś przestrzelił gołębia z łuku. Śledczy cały czas pracowali nad tą sprawą, aż w środę 4 kwietnia zatrzymali podejrzanego 28-latka. W jego mieszkaniu mundurowi zabezpieczyli łuk i strzały.

Nawet 2 lata więzienia

Mężczyzna został już przesłuchany przez śledczych i usłyszał zarzut zabicia zwierzęcia. Ustawa o ochronie zwierząt przewiduje za to przestępstwo karę do 2 lat pozbawienia wolności. – Mężczyzna potwierdził, że strzelał do gołębia. Został mu postawiony zarzut na podstawie artykułu 35 ustawy o ochronie zwierząt – powiedziała dla TVN24 st. asp. Anetta Portykus z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Jak podaje TVN24, postrzelony gołąb trafił pod opiekę inspektorów OTOZ „Animals”, ale mimo troskliwej opieki zwierzę nie przeżyło.