Stuhr, Cielecka, Olbrychski i Linda jako „Kanalie”. Wystawa zniszczona dzień po otwarciu

Wystawę „Kanalie” można oglądać w Nowym Świecie Muzyki w Warszawie od 7 do 15 kwietnia. Składa się ona z 44 portretów osób, które zdaniem autorów mają wpływ na polską kulutrę oraz życie umysłowe. Każdy z nich stylizowany jest na zdjęcie policyjne, a pod każdym widnieje prześmiewczy opis "przewinienia" danej osoby. Przykładowo Magdalena Cielecka została oskarżona o "golenie nóg" i "mieszanie herbaty i nie dzwonienie łyżką", a bokser Przemysław Saleta miał "bić Polaka". Na zdjęciach znaleźli się m.in. Daniel Olbrychski, Maciej Stuhr, Piotr Fronczewski, Wojciech Mann czy Zenon Laskowik. Twórcy projektu z grupy Łyżka Czyli Chilli podkreślali, że inspiracją do powstania fotografii stała się obecna sytuacja społeczna, w której doszło do przebiegunowania pojęć: dyskurs publiczny, autorytet, patriotyzm i uczciwość. Sytuacja dotyczy każdego, kto ma inne poglądy odmienne od oficjalnie obowiązujących

Niestety, jeden z autorów, Tomasz Wójcik, poinformował na Facebooku, że zaledwie dzień po otwarciu wystawy, część zdjęć została zniszczona. W związku z incydentem, konieczne było zamknięcie wystawy, aby w tym czasie naprawić zniszczone fotograie. Jak podaje Polsat News, wystawa jest już ponownie dostępna dla zwiedzających.

