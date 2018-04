IPN ujawnił dokumenty dotyczące generała Hermaszewskiego

9 lutego 1962 roku Mirosław Hermaszewski podpisał zobowiązanie do współpracy z kontrwywiadem i przyjął pseudonim „Długi” .Jego wybór nie był przypadkowy. Hermaszewski został wytypowany na informatora sygnalizacyjnego, ponieważ WSW nie miała żadnego swojego agenta na pierwszym roczniku podchorążych. Dwa lata później pierwszy Polak w kosmosie został jednak wyeliminowany z aktywnej sieci agenturalnej WSW. W jego teczce nie znaleziono żadnych meldunków ani donosów. Nie zachowały się jednak żadne dokumenty opisujące przebieg spotkań z prowadzącym agenta kapitanem Wnękiem.

W raporcie o zakończenie współpracy kpt. Wnęk ocenił, że „agent był chętny do współpracy, jednak do słabych jego stron w pracy należy zaliczyć to, że nie zawsze potrafił zauważać zaistniałe fakty” . Oficer prowadzący twierdził, że „Hermaszewski najchętniej wykonywał zadania związane ze scharakteryzowaniem podchorążych, co robił dość dobrze, ale nie zauważał żadnych zmian w środowisku podchorążych” .

„Jednak naprowadzony na interesujące oficerów zagadnienie, potrafił rzeczowo omówić dane zdarzenie lub osobę” – napisano w raporcie .