Macierewicz: Przyczyną śmierci ofiar katastrofy Tu-154 była eksplozja

Macierewicz zapowiedział, że raport techniczny dotyczący przyczyn katastrofy ma być gotowy w ciągu najbliższych dni, zaś samo wyjaśnianie przyczyn tragedii może potrwać jeszcze lata. Szef podkomisji smoleńskiej jednak, że ustalona została przyczyna śmierci ofiar katastrofy rządowego Tu-154.

Macierewicz: Doszło do eksplozji

– Pasażerowie zostali zabici eksplozją centropłatu przed dotknięciem ziemi, to było przyczyną ich śmierci – stwierdził były szef MON, podkreślając, że nie jest to jego osobisty raport, a wniosek z raportu technicznego podpisanego przez wszystkich członków komisji. Swoją teorię Macierewicz rozwijał we wtorek na antenie Polskiego Radia 24. – Eksplozja w skrzydle nie zabiła nikogo, eksplozja w skrzydle nie wystarczyłaby do śmierci tych osób, ona była tylko częścią tej operacji, sama w sobie nie dałaby takiego straszliwego skutku. Istotą jest eksplozja w centralnej części samolotu,w centropłacie – twierdził.

Zdaniem Macierewicza, o tym, że na pokładzie tupolewa doszło do eksplozji, świadczy m.in. siła, z jaką drzwi samolotu wbiły się w ziemię, a także ślady działania wysokiej temperatury znalezione na częściach wraku. Teorię o wybuchu mają potwierdzać także eksperymenty przeprowadzone przez członków podkomisji.

Eksperyment podkomisji

Jednym z doświadczeń, które wykonali eksperci Macierewicza, były testy na modelu skrzydła. – Ten model został poddany eksplozji, ładunkowi, który przeciął to skrzydło na pół i (...) z lewej strony są właśnie takie loki powybuchowe – tłumaczył. Były szef MON zaprezentował na antenie TVP1 zdjęcia ilustrujące eksperyment.

Ósma rocznica katastrofy

We wtorek 10 kwietnia obchodzona jest kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Osiem lat temu, 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku rozbił się rządowy Tu-154M z polską delegacją na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 pasażerów i członków załogi, w tym para prezydencka Maria i Lech Kaczyńscy. W rocznicę tej tragedii planowane są całodniowe uroczystości w różnych miejscach kraju. Przedstawiamy plan głównych obchodów z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.