Timmermans: Widzę chęć polskiego rządu do wypracowania rozwiązań

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej poinformował, że Komisja „miała pewne wątpliwości w różnych obszarach – dotyczyły one sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa” . Timmermans stwierdził, że w prowadzono w tej sprawie „bardzo intensywne rozmowy, mające na celu wypracowanie rozwiązań”. – Działałem na rzecz dialogu przez ostatnie 2 lata. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy mogli wykonać krok naprzód. Bo to jest w interesie nas wszystkich, aby żaden z krajów członkowskich nie miał systemowych zagrożeń dla praworządności – dodał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

„Polska ma silną rolę do odegrania w Unii Europejskiej”

– Mieliśmy bardzo intensywny dialog przez ostatnie miesiące w związku z dyskusjami o praworządności. Dzisiaj jestem tu po to, żeby kontynuować dialog. Przez zbyt długi czas nie mieliśmy dialogu, wymienialiśmy tylko listy i pisma, i zmiana w rządzie doprowadziła również do zmiany w klimacie naszych relacji. Chociaż nie zgadzamy się od razu co do wszystkiego, mamy szczery i otwarty dialog na wszystkie interesujące nas sprawy. Dla Komisji Europejskiej jest ważne, żebyśmy wypracowali rozwiązanie. Z radością witam otwartość rządu na dialog. Naszą intencją jest wyszukanie rozwiązań dla problemów, które jeszcze istnieją i jest silną wolą Komisji, by współpracować z rządem nad wynajdywaniem takich rozwiązań. Mamy tyle innych spraw, którymi pilnie trzeba się zająć, jestem tutaj jak najbardziej przekonany, że Polska ma silną rolę do odegrania w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że uda nam się rozwiązać kwestię praworządności i zewrzeć szeregi również w innych kwestiach – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans podczas wizyty w Polsce.