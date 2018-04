Naukowiec odmawia przyjęcia odznaczenia od prezydenta Dudy. W specjalnym liście tłumaczy swoją motywację

Grzegorz Gorzelak miał otrzymać Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie” . Profesor specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego a w latach 1996-2016 był dyrektorem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również autorem ponad 60 publikacji.

Naukowiec nie chce jednak przyjąć odznaczenia. W specjalnym liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy tłumaczy motywy swojej decyzji. „Tego wysokiego odznaczenia państwowego nie mogę od Pana przyjąć. Sprawując najwyższy urząd w państwie, wielokrotnie złamał Pan Konstytucję RP, przyczyniając się do powstania i pogłębiania chaosu prawnego i politycznego w naszym kraju oraz radykalnie osłabiając dotychczas wysoką, zasłużoną pozycję Polski w świecie” – napisał prof. Gorzelak. Naukowiec dodał, że „przyjmując to odznaczenie, wyraziłby aprobatę dla sposobu, w jaki prezydent sprawuje swoją funkcję – czego uczynić nie może – i uznałby, że Andrzej Duda jest godzien nagradzania obywateli Rzeczypospolitej Polskiej za ich działalność na rzecz dobra Ojczyzny, czego także uznać nie może” .