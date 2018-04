Świdnik. Eksplozja i pożar w bloku. Dwie osoby trafiły do szpitala

W trakcie wybuchu z jednego z mieszkań wyleciały szyby w oknach, a po chwili pojawiły się płomienie. Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Interweniowała straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego i policja.

W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne i przewieziono je do szpitala. Kobieta jest poparzona, mężczyzna zaś nie odniósł poważniejszych obrażeń ciała. – Wybuch sprawił, że szyby z okien wypadły na zewnątrz, a mieszkanie zostało okopcone. Na szczęście sam pożar nie był duży i udało się go ugasić za pomocą gaśnic. Nie wiadomo na razie co to była za substancja, która doprowadziła do tego wszystkiego – mówi st. kpt. Paweł Dańko w rozmowie z portalem lublin112.pl.

Udało się już ustalić, że eksplozja to nie był wybuch gazu. Nie było konieczności ewakuacji mieszkańców. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.