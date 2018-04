Kinga Gajewska miała rację? Grafika Patryka Jakiego rzuca nowe światło na spór posłów

„MOCNE!!! PATRYK JAKI – NAJLEPSZE MOMENTY”, „MOCNE !!! Patryk Jaki zmasakrował”, „HIT !!! Patryk Jaki nie wytrzymał ze ŚMIECHU”, „Patryk Jaki stawia do pionu Francuzów! TO TRZEBA ZOBACZYĆ” – na kanale na Youtube o nazwie „Patryk Jaki” trudno znaleźć tytuł, który nie zawierałby wykrzykników, wielkich liter i słów pochwały pod adresem posła Zjednoczonej Prawicy. Kiedy przed niespełna tygodniem na ten fakt zwróciła uwagę Kinga Gajewska, poseł Solidarnej Polski odpowiedział jej, że przeoczyła pewien istotny szczegół. Konto, jak twierdził, nie jest jego oficjalnym. Parlamentarzyści nie zapomnieli przy okazji sporu zarzucić sobie wzajemnej kompromitacji. Posłanka PO nie odpuściła jednak sprawy i udowadnia, że jej pierwotny zarzut był trafiony – Patryk Jaki nie wstydzi się pompatycznych i czołobitnych tytułów. Link do tego samego konta na Youtube podaje zarówno na swoim twitterowym, jak i facebookowym profilu.

Gajewska o Jakim: Skromność i pokora przede wszystkim

„Oto tytuły z oficjalnego kanału Wiceministra Sprawiedliwości... Sam o sobie pisze jak porywa tłumy, masakruje i udziela »świetnych wywiadów«. Nie ma jak samemu sobie bić brawo. Skromność i pokora przede wszystkim” – pisała Gajewska 8 kwietnia. „Przecież jest napisane jak byk, że to konto nieoficjalne. Proszę przeprosić – bo za co się Pani nie weźmie to kompromitacja. P.S w opozycji tyle czasu, a znów nie przeczytała Pani nawet 2 linijek pod zdjęciem” – odpisał wówczas Patryk Jaki dołączając odpowiedniego screena. Faktycznie, w opisie konta możemy przeczytać, że jest to „strona nieoficjalna”, którą „redagują Fani” (pisane z wielkiej litery). Polityk jednak nie odniósł się wówczas do zarzutu dotyczącego braku skromności i pokory, a jak widać na jego koncie na Twitterze, kanał na Youtube promuje bez żadnych zastrzeżeń.

Szklane domy

Na jeszcze inną niekonsekwencję polityka PiS zwrócił uwagę dziennikarz „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz. Zestawił nowe zdjęcie w tle Patryka Jakiego ze słowami, które wypowiedział w kontekście potencjalnego rywala w walce o fotel prezydenta Warszawy. „To symboliczne, że kandydat na prezydenta Warszawy i liderzy PO i N występują na tle biurowców, symboli rządów deweloperów. Pokazali, dla kogo ma być Warszawa Platformy Obywatelskiej” – pisał polityk Solidarnej Polski. Sęk w tym, że Patryk Jaki jako swoje zdjęcie w tle na Twitterze i Facebooku ustawił... panoramę Warszawy z wybijającymi się biurowcami.

