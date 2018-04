Auto wpadło do Warty. Nie żyje dwóch młodych mężczyzn

Według informacji RMF FM, do tragicznego w skutkach wypadku doszło około godz. 6 rano w miejscowości Zawada w powiecie częstochowskim. Służby ratownicze dostały zgłoszenie dopiero trzy godziny później. Na miejsce przyjechali strażacy, którzy rozpoczęli akcję wydobywania pojazdu z rzeki. Auto wydobyto na brzeg po godzinie.

Ofiary to młodzi mężczyźni

W samochodzie były ciała dwóch osób. Ustalono, że to mężczyźni w wieu 24 i 25 lat. Ofiary mieszkały w gminie Kłomnice. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policji, kierujący pojazdem nie dostosował prędkości do warunków panujących na gruntowej drodze. To doprowadziło do utraty panowania nad samochodem.

W akcji ratowniczej brała udział specjalistyczna grupa nurków z Bytomia. Ich zadaniem było przeszukanie dno rzeki. Okazało się, że dwaj młodzi mężczyźni to jedyne ofiary tego wypadku.

Wypadek w rejonie Kostrzyna

To nie pierwszy tego typu wypadek. W listopadzie ubiegłego roku do Warty wpadł samochód, w którym podróżowały dwie kobiety. Do wypadku doszło wówczas w rejonie Kostrzyna nad Odrą.