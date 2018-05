Jest już zwiastun „Zimnej wojny”. Wkrótce trafi na ekrany polskich kin

Opus Film, który odpowiada za dystrybucję „Zimnej wojny”, opublikował dzisiaj oficjalny zwiastun filmu. Widzowie w Polsce już od 8 czerwca będą mogli obejrzeć w kinach dzieło Pawła Pawlikowskiego. O filmie już teraz jest głośno za sprawą nagrody dla reżysera na festiwalu w Cannes, można więc przewidywać, że „Zimna wojna” odniesie sukces również w kraju nad Wisłą.

O czym jest film?

„Zimna wojna” przedstawia historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być razem, ale nie umieją też ze sobą żyć. Tło wydarzeń stanowi zimna wojna lat 50., a akcja filmu rozgrywa się w Polsce, Jugosławii, Paryżu i Berlinie. Pawlikowski w najnowszym dziele zobrazował miłość swoich rodziców.

– Miłość moich rodziców narodziła się wśród gruzów powojennej Polski, w stalinizmie. Potem był ślub, dziecko. Ale rodzice rozeszli się. Oboje wyjechali z kraju. Osobno. Ojciec do Niemiec, matka do Anglii. Na Zachodzie jednak ich uczucie i przywiązanie odżyły. Pobrali się po raz drugi. I znowu były dramaty, i znowu do siebie wrócili. Na emigracji historia, język, wspólna przeszłość bardzo ludzi łączą – opowiadał w rozmowie z „Rzeczpospolitą”

W filmie zagrała plejada polskich gwiazd. W role zakochanych wcielili się Tomasz Kot oraz Joanna Kulig. Oprócz nich w „Zimnej wojnie” wystąpili m.in. Borys Szyc, Agata Kulesza, Adam Woronowicz i Adam Ferency.