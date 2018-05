Wielomilionowy biznes pseudokibiców. Zatrzymano 11 osób

Uszczuplenia podatkowe na kwotę blisko 8 milionów złotych

Efektem ich działań mogły być uszczuplenia podatkowe na kwotę łączną blisko 8 milionów złotych. Wśród zatrzymanych jest 8 mężczyzn w wieku od 35 do 57 lat i 3 kobiety w wieku od lat 47 do 61. Mężczyźni to przedstawiciele środowisk pseudokibicowskich jednego z łódzkich klubów piłkarskich.

Sprzedał bez akcyzy blisko 7 ton tytoniu

Jak wynika z dokonanych ustaleń, główną rolę w objętym zarzutami przestępczym procederze odgrywał 43 – letni mieszkaniec Łodzi. Z przestępczej działalności uczynił stałe źródło dochodu. W okresie od listopada 2016 roku do 22 maja 2017 roku sprzedał bez akcyzy blisko 7 ton tytoniu, ponad 360 tysięcy sztuk papierosów i 8 600 litrów spirytusu, efektem czego było narażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie ponad 6 milionów 260 tysięcy złotych. Nabywcami towarów akcyzowych byli pozostali podejrzani, którzy sprzedawali je innym osobom.

Nielegalne towary najczęściej zamawiane były, w konkretnych ilościach u 43 – latka telefonicznie, który następnie dostarczał je współpodejrzanym. Zazwyczaj tytoń sprzedawany był w workach po 15 kilogramów, a papierosy pakowano w kartony po 10 paczek lub w pudełka, po 400 sztuk. Spirytus natomiast konfekcjonowano w plastikowych butelkach o pojemności litra i pakowano w kartony po 24 butelki.

Z ustaleń policyjnych wynika, że 8 mężczyzn współdziałających w nielegalnym handlu wyrobami akcyzowymi wchodziło w skład struktur pseudokibicowskich, a niektórzy z nich tzw. bojówek.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie

43 – latek był w przeszłości kilkukrotnie karany za przestępstwa karne – skarbowe. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Decyzja sądu zapadnie dzisiaj.

W stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak zakazy opuszczania kraju, poręczenia majątkowe i policyjne dozory. Postępowanie ma charakter rozwojowy.

Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5 lub do lat 7 i 6 miesięcy oraz surowe grzywny.