Brejza skarży TVP do sądu. Telewizja odpowiada na zarzuty

Krzysztof Brejza chciał wiedzieć m.in., jakie nagrody przyznawane były w TVP oraz w jaki sposób nagrodzona została partnerka Jacka Kurskiego – Joanna Klimek. Aby pozyskać te informacje, w kwietniu wysłał faksem wniosek o udzielenie informacji publicznej. TVP wzywała posła, by przesłał wniosek na piśmie z własnoręcznym podpisem. Portal gazeta.pl podaje, że Brejza nie spełniał tych wymagań twierdząc, że są one bezprawne. Powoływał się przy tym na wyroki sądów administracyjnych, które nakazywały odpowiadać na pytania zadane nawet drogą e-mailową. W końcu polityk uznał, że TVP łamie prawo, ponieważ nie udzieliła mu odpowiedzi w ciągu ustawowych 14 dni. Brejza złożył więc skargi do sądu.

TVP się broni

Telewizja Polska odpowiedziała politykowi oświadczeniem. „Wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej, przesłany przez Pana Brejzę nie spełniał wymogów formalnych. TVP zwróciła się o uzupełnienie jego braków formalnych, jednakże nie zostało to uczynione przez pytającego w przepisanym terminie” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Centrum Informacji TVP.

Telewizja podkreśla też, że „przestrzega przepisów prawa i w związku z tym nie może ujawniać danych osobowych, w tym wynagrodzeń osób, które nie pełnią funkcji publicznych” .

