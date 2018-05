Tatry. Na szlaku na Rysy znaleziono zwłoki turysty

Ratownicy TOPR otrzymali sygnał od turysty, który w rejonie Buli pod Rysami zauważył zwłoki. TOPR-owcy zostali przetransportowani śmigłowcem ponad Czarny Staw, a następnie dotarli pieszo do miejsca, o którym mówił turysta. Po zabezpieczeniu zwłok zostały one przetransportowane śmigłowcem do szpitala do Zakopanego. Na chwilę obecną w sprawie jest wiele znaków zapytania. Nieoficjalnie podano, że zwłoki znajdują się w stanie rozkładu, dlatego nie wiadomo, czy należą one do kobiety czy mężczyzny. Ponadto, nie wiadomo również, w jakich okolicznościach zmarł wspinacz. Jak podaje Tygodnik Podhalański przy zwłokach znaleziono sprzęt zimowy w tym m.in. czekan oraz raki.

Czarna seria w Tatrach

W ciągu ostatnich dni w Tatrach doszło do kilku wypadków. 21 maja 57-letni turysta z Polski wybrał się wraz z dwoma innymi Polakami na wyprawę na Kończystą (szczyt w Tatrach Wysokich). Mimo letniej aury na trasie w wielu miejscach nadal leżał śnieg. W pewnej chwili mężczyzna poślizgnął się i spadł na skały. Jego towarzysze wezwali ratowników i sami rozpoczęli akcję reanimacyjną. Mimo wysiłków życia 57-letniego turysty nie udało się uratować, ponieważ obrażenia, których doznał, były zbyt rozległe. Dzień później dwie osoby spadły w przepaść z Rysów. Jeden z turystów zmarł w szpitalu, drugi został ranny.

