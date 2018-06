Zielone papiery w Sejmie. Zaskakująca zmiana wprowadzona przez Marka Kuchcińskiego

Z ustaleń dziennikarzy „Faktu” wynika, że marszałek Marek Kuchciński wprowadził zmiany w sejmowym regulaminie. Okazuje się bowiem, że posiedzenia komisji sejmowych mogą być zwoływane tylko za zgodą marszałka i tylko w tych dniach, w których nie ma posiedzeń plenarnych. Ponadto, wniosek o zwołanie komisji musi zostać złożony na papierze w kolorze zielonym. – Byłem zdumiony, gdy dostałem tę korespondencję. Nawet zapytałem sekretarki: „ Co mi tu pani podaje, na zielonym papierze?”. A ona tłumaczy, że to nowe zarządzenie marszałka Marka Kuchcińskiego. Że jako szef komisji w sprawie komisji mam pisać do niego tylko na zielonych papierach – powiedział w rozmowie z „Faktem” Bartosz Arłukowicz z PO, szef komisji zdrowia.

Wiceszef komisji samorządu terytorialnego Piotr Zgorzelski z PSL ocenił, że jest to kolejny dowód na to, że w Polsce wygasa parlamentaryzm. – Aby w ogóle zwołać komisję, trzeba zgody marszałka. A co z komisjami zwoływanymi specjalnie w trybie art.152, gdy można było wezwać rząd do tłumaczeń? Każdy do tej pory rząd. To była jedna z ostatnich broni opozycji – tłumaczy dodając, że nie chce komentować kwestii zielonych papierów, ponieważ idziemy w stronę obłędu.