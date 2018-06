Burze i grad. IMGW wydał ostrzeżenia dla pięciu województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla mieszkańców województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Od Podlasia i Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Górny Śląsk i Małopolskę oraz na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu miejscami burze, możliwy grad.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23 stopni C do 27 stopni C, na Mazowszu i Lubelszczyźnie miejscami 28 stopni C, chłodniej na Pomorzu i w rejonach podgórskich: od 18 stopni C do 22 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Noc z poniedziałku na wtorek

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Na wschodzie i południu początkowo miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach wschodnich zanikające burze. Słabe opady deszczu możliwe również na Pomorzu. Temperatura minimalna od 13 stopni C do 16 stopni C, na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich chłodniej: od 10 stopni C do 12 stopni C. Wiatr słaby, na wybrzeżu wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty.