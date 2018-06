Prezydent Duda o krytykach tłumów nad Bałtykiem: Niedobrze mi się robi

W poniedziałek 18 czerwca Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Strzelina. Prezydent mówił m.in. o tym, co zrobiono, by „podnieść poziom życia w Polsce”. Andrzej Duda wspomniał o podniesieniu płacy minimalnej „bardziej, niż oczekiwały tego związki zawodowe” .

„Niedobrze mi się robi”

Głowa państwa wyjaśniła także, że program 500+ jest po to, „żeby wydobyć z biedy te dzieci, które się w niej znalazły, żeby dać rodzicom lepsze możliwości zapewnienia dzieciom godziwego bytu” . – To po to jest program 500+, żeby rodziny, które do tej pory nie mogły, wreszcie mogły pojechać na wakacje. Tak, niech te pieniądze na te wakacje wydadzą. Niech pojadą pierwszy raz nad morze – dodał Andrzej Duda.

Prezydent w krytyczny sposób wypowiedział się na temat niektórych publikacji w prasie. – Niedobrze mi się robi, kiedy czytam artykuły w gazetach z wypowiedziami różnego rodzaju osób, które są niezadowolone z tego, że nagle pojawiły się tłumy ludzi nad Bałtykiem. Znalazły się tam zwykłe polskie rodziny, nareszcie. Wraca normalność – dodał.

Andrzej Duda zaznaczył, że przez zmiany, które w Polsce zaszły w ciągu ostatnich lat „wielu ludzi odzyskało wiarę w to, że także u nas może być godne i zamożne życie i nie trzeba wyjeżdżać z Polski wyjeżdżać, że warto zostać” . Prezydent podał także swoją definicję państwa nowoczesnego. – Państwo nowoczesne to nie jest państwo liberalne, w którym człowiek jest gnębiony, tylko to jest państwo, które myśli o zwykłym człowieku. To jest najistotniejsze, bo podstawą państwa jest ten zwykły człowiek – podsumowała głowa państwa.

