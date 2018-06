Najnowszy sondaż. Druga kadencja dla Andrzeja Dudy?

33,9 procent pytanych odpowiedziało, że chciałoby, aby obecny prezydent sprawował tę funkcję ponownie. 22,2 procent ankietowanych udzieliło natomiast odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.

– Częściej przeciwnikami ponownego wybrania Andrzeja Dudy na prezydenta są mężczyźni (45 procent), osoby o wykształceniu wyższym (47 procent), dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (50 procent) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (51 procent). Wraz ze wzrostem wieku rośnie odsetek osób, które są przeciwne drugiej kadencji Andrzeja Dudy na stanowisku prezydenta RP – z 38 proc. wśród najmłodszych badanych, do 52 proc. wśród ankietowanych powyżej 50 roku życia – zwraca uwagę w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Sondaż przeprowadzono w dniach 12-13 czerwca 2018 roku na próbie 800 osób reprezentatywnej dla populacji Polski pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Więcej na stronie „Rzeczpospolitej”.