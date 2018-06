Koszmarny wypadek w Wilczej Woli. Nie żyją dwie młode kobiety

We wczorajszym wypadku, do którego doszło po południu w Wilczej Woli na Podkarpaciu na drodze relacji Wilcza Wola – Bojanów, zginęły dwie młode kobiety. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca audi 21-letnia kobieta, jadąc od strony Bojanowa, w trakcie wyprzedzania forda transita straciła panowanie nad pojazdem, zjechała do przydrożnego rowu i uderzyła w drzewo. Śmierć na miejscu poniosła zarówno ona, jak i podróżująca z nią pasażerka – 20-letnia mieszkanka gminy Majdan Królewski.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz prokurator. Policjanci zabezpieczali ślady i wykonywali oględziny miejsca wypadku. Samochód, którym podróżowały kobiety, został zabezpieczony na policyjnym parkingu.

