Kolejna rozprawa dilera gwiazd. 32 osoby z zarzutami, zeznawał aktor znany z „M jak miłość”

Inicjatywa Polki wyróżniona. Nominowano ją do Pokojowej Nagrody Nobla

Pochodząca z Polski Anna Alboth jest inicjatorką Civil March For Aleppo. Akcja, podczas której 3,5 tys. osób maszerowało z Berlina do Aleppo, została wyróżniona nominacją do Pokojowej Nagrody Nobla.