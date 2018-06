„RP”: Nowe pokoje dla posłów. Szacowane koszty inwestycji to ponad 200 mln złotych

Według „Rzeczpospolitej” Kancelaria Sejmu rozważa wprowadzenie poważnych zmian w Domu Poselskim zwanym popularnie hotelem sejmowym. Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych szefowa kancelarii Agnieszka Kaczmarska przedstawiła dwa możliwe warianty zmian.

Pierwszy scenariusz zakłada wyburzenie budynku i zbudowanie go na nowo. Trwałoby to około pięciu lat i kosztowało 215 mln zł, do czego trzeba dodać 52 mln zł kosztów wynajmu kwater dla posłów i senatorów na czas remontu. Druga opcja przewiduje przeprowadzenie gruntownego remontu, który trwałby do czterech lat. Szacowane koszty przedsięwzięcia to 189 mln zł. Szefowa Kancelarii Sejmu podkreśliła, że o wyborze wariantu zadecyduje Prezydium Sejmu.

Niezależnie od wariantu, inwestycja byłaby najbardziej kosztowną w najnowszej historii Sejmu. Zdaniem szefowej Kancelarii zmiany w hotelu są jednak konieczne „z uwagi na zły stan techniczny budynku oraz niedostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów” . Posłowie narzekali na fatalną akustykę i zbyt ciasne pomieszczenia, a ponadto w okresie zimowym wielu parlamentarzystów prosiło o dodatkowe grzejniki elektryczne z powodu zimna panującego wewnątrz Domu Poselskiego.

