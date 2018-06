W Bieszczadach zaobserwowano pleń! Jest zagadkowe nagranie

„Wszyscy już po obiedzie ?;)... to czas na zagadkę” - napisali administratorzy profilu Nadleśnictwa Baligród na Facebooku i pokazali nagranie przedstawiające galaretowatą masę.

Na nagraniu widzimy pleń, zwany także robakiem hufcowym. Jest to pełznąca masa, złożona z tysięcy maleńkich larw muchówki. To niezwykle rzadkie zjawisko. Przyczyna wędrówki larw do dziś nie została poznana.

Pierwszy raz pleń zaobserwowany został w XVII wieku na Śląsku. Uznawane to było za przepowiednie nieszczęść. Pleń był też czasami obiektem zabiegów magicznych. Tatrzańscy górale zbierali go, suszyli, święcili i rozsypywali w stodołach i stajniach, gdzie miał zapewniać dobrobyt.