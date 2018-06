Niedziele handlowe w lipcu 2018r. Kiedy zrobimy zakupy?

Lipiec w 2018 roku będzie miał pięć niedziel. Oznacza to, że czekają nas aż trzy niedziele, w których sklepy będą zamknięte i nie będziemy mogli zrobić zakupów. Podobna sytuacja w tym roku pojawi się już tylko we wrześniu. Zakupów w galeriach handlowych i hipermarketach nie zrobimy 8, 15 oraz 22 lipca. Do naszej dyspozycji pozostaną dwie handlowe niedziele: 1 oraz 29 lipca.

Gdzie można zrobić zakupy w niedziele z zakazem handlu?

Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje wszystkich placówek komercyjnych. Normalnie pracować mogą apteki, sklepy z prasą, lokale gastronomiczne, kawiarnie oraz stacje benzynowe. W znacznej większości otwarcie w dotychczasowych godzinach zapowiedziały galerie handlowe największych miast oraz mieszczące się w nich lokale niebędące supermarketami. Ustawa o zakazie handlu w niedziele nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Jest tak w przypadku pięciu placówek sieci Biedronka zlokalizowanych na dworcach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Grudziądzu.

Ponadto, sklepy będą zamknięte również w następujące dni:

12 sierpnia – zakaz handlu



15 sierpnia – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny



19 sierpnia – zakaz handlu



9 września – zakaz handlu



16 września – zakaz handlu



23 września – zakaz handlu



14 października – zakaz handlu



21 października – zakaz handlu



1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych



11 listopada – Święto Niepodległości



18 listopada – zakaz handlu



9 grudnia – zakaz handlu



16 grudnia – zakaz handlu



25 grudnia – Boże Narodzenie



26 grudnia – Boże Narodzenie

Czytaj także:

Wiceminister Szwed: Będą zmiany w ustawie o zakazie handlu w niedziele