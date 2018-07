CBA prześwietli budowę zamku na jeziorze w Puszczy Noteckiej

O kontroli CBA w RDOŚ w Poznaniu w związku z budową na jeziorze w Puszczy Noteckiej poinformował na Twitterze dziennikarz „Wiadomości” TVP Marcin Tulicki.

Za sprawą portalu Wykop.pl od kilku dni robi się coraz głośniej o inwestycji prowadzonej w Puszczy Noteckiej. Dziennikarz portalu Money.pl Marcin Lis jako jeden z pierwszych rozprawiał się z szerzoną w sieci plotką, jakoby za budową zamku stał Sebastian Kulczyk. Ustalił, że za inwestycję odpowiada poznańska spółka D.J.T., należąca do dwóch dwudziestolatków – Dymitra i Tymoteusza Pawła Nowaka. Dowiedział się też, że pozwolenie na budowę w Puszczy Noteckiej zostało wydane w 2015 roku. Oficjalna nazwa inwestycji to „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną”.

46 mieszkań i wieża na 48 metrów

Z opublikowanego w 2015 roku raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko na potrzeby RDOŚ w Poznaniu wynika, że w budynku stylizowanym na średniowieczny zamek ma powstać 46 mieszkań. Budowla została zaplanowana na 15 kondygnacji, w tym jedną podziemną. Całość ma zwieńczać wieża, sięgająca w najwyższym punkcie blisko 48 metrów. Zamek położony na długiej na 200 i szerokiej na 50 metrów wyspie ma być domem dla 97 osób i 10 „członków obsługi”.

Czy zamek na jeziorze to poszanowanie przyrody?

Rzecznik Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w rozmowie z Money.pl zapewniał, że zastosowane przy budowie rozwiązania będą wystarczające dla ochrony ptaków, ze względu na które nad Notecią wyznaczono obszar chroniony. O inwestycji pozytywnie wypowiedział się także prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. „Akurat znam tego Pana co to w Stobnicy buduje i gdyby był taki poziom poszanowania przyrody w Polsce, to byłoby więcej niż wspaniale” – zapewniał.