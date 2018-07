Śledztwo ws. śmierci sędziego TK prof. Henryka Ciocha umorzone

Sędzia Henryk Cioch zmarł 20 grudnia ubiegłego roku. Już wcześniej pojawiały się informacje, że cierpi na problemy zdrowotne – w zeszłym roku przeszedł udar. Z przeprowadzonej sekcji zwłok wynikało, że do śmierci sędziego nie przyczyniły się osoby trzecie. Biegli stwierdzili, że jej przyczyną była niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Z informacji RMF FM wynika, że śledczy przeanalizowali między innymi dokumentację medyczną, a także przesłuchali świadków i uzyskali opinie biegłego z zakresu medycyny sądowej. Działania te wykluczyły, że do śmierci profesora przyczyniły się osoby trzecie.

Sędzia Henryk Cioch

Henryk Cioch był znanym prawnikiem, nauczycielem akademickim, adwokatem, senatorem VIII kadencji i profesorem nauk prawnych. Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1984-1985 dzięki Fundacji H. Herzt Stiftung przebywał na rocznym stypendium na Uniwersytecie w Bonn. W 1996 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego. Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i kierownika I Katedry Prawa Cywilnego na tym Wydziale.W grudniu 2008 został przewodniczącym rady naukowej Instytutu Stefczyka w Sopocie. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

W wyborach w 2011 był bezpartyjnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu. Uzyskał mandat w izbie wyższej parlamentu, otrzymując w okręgu jednomandatowym 52 961 głosów.1 grudnia 2015 sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę – wysuniętą przez Prawo i Sprawiedliwość – na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Następnego dnia Sejm głównie głosami posłów PiS wybrał go na sędziego TK, nie określając w uchwale początku jego kadencji. 3 grudnia 2015 prezydent Andrzej Duda odebrał od niego przyrzeczenie. Do orzekania Henryk Cioch został dopuszczony dopiero 20 grudnia 2016 przez p.o. prezesa TK Julię Przyłębską.