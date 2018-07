Marian Kowalski może mieć poważne problemy. Do sądu trafił akt oskarżenia

Związany z partią Ruch 11 Listopada Marian Kowalski kilka tygodni temu ogłosił, że wystartuje w wyborach na prezydenta Lublina. Działacz może mieć jednak poważne problemy. Jak podaje portal Onet.pl, Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Marianowi Kowalskiemu.

Policja wszczęła dochodzenie w kierunku art. 190 kodeksu karnego, który mówi o groźbach karalnych. Za tego typu czyn grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub 2 lat więzienia. Według śledczych były kandydat na prezydenta Polski miał grozić szefowi oraz jednemu z pracowników Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Kowalski nie przyznaje się do winy i twierdzi, że śledczy nie mają przeciw niemu żadnych dowodów. Według ustaleń Onetu miał złożyć jedynie krótkie wyjaśnienia. – Nie wypowiadałem żadnych gróźb karalnych. Na kanale naszej telewizji niejednokrotnie przytaczamy tweety lub opinie naszych widzów. Nie musiała to być moja wypowiedź. Zresztą nie przedstawiono mi żadnej mojej wypowiedzi, więc nie wiem, o co chodzi – zaznaczył w rozmowie z Onetem Marian Kowalski.

